TMW – Napoli, partite a senso unico con la Cremonese. La sconfitta in Coppa Italia è l’unica eccezione!

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Napoli ha sempre primeggiato sulla Cremonese. Guardando i dati, si scopre che la sfida degli ottavi di Coppa Italia, incredibile impresa dei grigiorossi al Maradona, si rivela di fatto l’unica eccezione che conferma la regola.

La salvezza per gli uomini di Ballardini sta diventando una missione impossibile. Ultimi in classifica, la vittoria stenta ad arrivare. Il percorso in Coppa Italia resta l’unica incredibile chance per poter rendere la stagione 2022/2023 memorabile per la storia dei lombardi. In campionato sono arrivati 5 pareggi su un totale di 10 partite.

Col Napoli, la storia non è per niente clemente: “La tradizione è a senso unico – scrive il giornale online – in undici partite giocate a Napoli tra Serie A e Serie B, la squadra di casa ha vinto nove volte e perso mai. La Cremonese ha segnato pochissimo nel capoluogo campano: solamente cinque reti in 11 gare, tornando a casa a secco di gol la bellezza di sette volte. Napoli-Cremonese non si gioca dal 13 luglio 1999: allora si imposero i primi per 2-1″.

I partenopei sono primi praticamente in tutto: in campionato, per gol fatti (51), gol subiti (15), reti realizzate da giocatori partiti dalla panchina (11) e anche per punti guadagnati nel corso del secondo tempo (+13). Se guardiamo solo i punti conquistati nei primi tempi, infatti, al primo posto di sarebbe la Lazio con 47 punti contro i 43 del Napoli.

Ritornando a Napoli-Cremonese, sono 11 le sfide disputate tra Serie A e Serie B: 9 le vittorie all’attivo per gli azzurri, 2 i pareggi e 0 le vittorie dei grigiorossi. La prima sfida con la Cremonese a Napoli ci fu nella Serie A 1929/1930, con una vittoria degli azzurri per 3-0.