Sassuolo, Dionisi: “Ottimisti per Berardi, il Napoli è ingiocabile”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita contro l’Udinese in cui ha toccato il tema infortunio Berardi:

“Berardi? Se parli con Domenico è più la sensazione che il problema, mi sento di essere ottimista però è troppo presto per dirlo.

Napoli? In questo momento è quasi ingiocabile perché oltre a essere bravi sono anche in fiducia. Speriamo di avere tutti a disposizione, sappiamo che è quasi una missione impossibile ma ce la giocheremo a viso aperto come sempre”.