Il Napoli si vendica e affonda la Cremonese: le pagelle di MondoNapoli

Il Napoli continua la sua serie di vittorie consecutive battendo la Cremonese nel secondo 3-0 consecutivo. Di seguito le pagelle della redazione di MondoNapoli.

Meret 6: Praticamente mai impegnato nel corso dei 90 minuti.

Di Lorenzo 7: Solita partita con tanta quantità e qualità per il capitano e leader azzurro. Bellissimo il tocco sotto per il gol di Elmas.

Rrahmani 7: Coinvolto poche volte, è sempre attento. Preciso in impostazione e in chiusura.

Kim 7: Ennesima prestazione superlativa a dimostrare che è uno dei migliori difensori della Serie A. Ci mette anche un assist per Osimhen, pericoloso anche in avanti.

Mario Rui 6: Un po’ di imprecisione nei passaggi, ma prestazione tutto sommato sufficiente.

Zielinski 6: Nel complesso partita decente per il polacco, ma non brilla come sa fare lui.

Lobotka 6,5: Solito faro del centrocampo azzurro, viene ingabbiato ma riesce a filtrare perfettamente tra difesa e attacco.

Anguissa 6,5: Tanta qualità ma soprattutto tantissima quantità a disposizione del centrocampo azzurro.

Kvaratskhelia 7: Nel giorno del suo compleanno, il georgiano sblocca la partita con un gol stupendo e illumina il Maradona con giocate spettacolari.

Osimhen 7: Il gol questa volta è facile, ma il suo zampino c’è sempre. Perfetto nelle sponde e nel legare il gioco.

Lozano 7: Partita sontuosa del messicano. Salva un gol nel primo tempo e infiamma la fascia di competenza ogni volta che tocca palla. La difesa della Cremonese stanotte sognerà Chucky.

Elmas 7: Il macedone è ormai una garanzia. Entra e segna un gol straordinario; il jolly perfetto di un Napoli stellare.

Olivera 6,5: Nonostante entri a pratica già archiviata, Mathi dà nuova linfa alla fascia sinistra del Napoli. Quando il mancino di Mario Rui non incanta, l’uruguaiano è un’ottima alternativa e lo dimostra anche oggi.

Ndombele 6: Entra quando la gara non ha più molto da dire, ma ci mette cuore e gambe.

Raspadori SV.

Demme SV.

Spalletti 7