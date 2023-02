Gazzetta esalta Osimhen: “In Inghilterra lo preferiscono ad Haaland!”

Victor Osimhen sta trascinando il suo Napoli a suon di gol. Miglior centravanti d’Italia e capocannoniere della Serie A con i suoi 16 gol, è il più forte d’Europa da inizio anno. Il nigeriano sta distruggendo record su record ed è il punto fermo del Napoli di Spalletti, costretto a lasciare in panchina un altro attaccante d’oro: Giovanni Simeone.

In Inghilterra c’è chi lo pensa come il migliore al mondo, addirittura migliore di un cecchino implacabile come Haaland. “E’ l’anno di Osimhen” Sono le parole dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che aggiunge: “Oggi è maturato e a soli 24 anni ha dimostrato di essere un leader, un uomo squadra. Una sensazione netta, quella che lascia il centravanti nigeriano, al punto che il Daily Mail lo ha definito l’attaccante più forte del mondo. Più di quello straordinario norvegese Haaland che segna frotte di gol ma gioca meno per la squadra”.