GdS – De Laurentiis pronto a rinnovare Kvaratskhelia! Queste le nuove cifre del contratto

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul possibile rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano è aperto il discorso per il georgiano, che ha un contratto molto lungo (2027), ma “basso” come ingaggio considerando soprattutto le sirene che si avvicineranno e potrebbero distrarlo. L’agente Jugheli finora ha smentito qualsiasi interessamento, dimostrando anche di essere in sintonia con il Napoli. Sa che appena sarà finita la stagione ci sarà tempo per sedersi. Si discuterà di un ingaggio che andrà a raddoppiare, da 1,2 milioni netti oggi, a circa 2,5, e sarà l’occasione anche per rimettere una scadenza quinquennale e, dunque, prolungare fino al 2028. Questi sono i presupposti. Poi la follia di questo calcio senza regole non dà alcuna certezza.