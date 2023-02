CdS – Quest’anno grande stagione realizzativa per Osimhen! Manca poco per eguagliare il suo record

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla vena realizzativa di Victor Osimhen in questa stagione. Secondo il quotidiano l’attaccante è a quota 17 gol in stagione e viaggia verso i 20 realizzati con lo Charleroi in Belgio nell’intera stagione 2018-2019. Un tris per eguagliare il record personale e un poker per migliorarlo: niente bluff, lui gioca a carte scoperte. E lo fa in tutti i modi: di testa, destro e sinistro. Un centravanti straordinario che più passa il tempo e più è complesso stabilirne il valore. 17 le reti realizzate finora in 21 partite tra le coppe e la Serie A; giusto un passo dietro alle 18 collezionate una stagione fa con questa stessa maglia in 32 presenze e poi nel 2020 con il Lilla in Francia in 38. Ancora un attimo e sarà il miglior Osimhen nei campionati top d’Europa.