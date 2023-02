CdS – Numeri pazzeschi quest’anno al Maradona! Circa diecimila persone in più rispetto lo scorso anno

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’grande afflusso di persone al Maradona in questa stagione. Secondo il quotidiano sono 603.903 i tifosi che quest’anno si sono accomodati al Maradona per assistere allo spettacolo del Napoli di Spalletti. Numeri da capogiro quelli delle presenze sugli spalti, che ormai superano la soglia delle 40.000 unità a partita. Non sono più i big match a riempire lo stadio, basta il Napoli per il sold-out. Lo dicono i numeri, che testimoniano il legame tra città e squadra, con pochissimi tagliandi ancora a disposizione persino per la sfida contro la Cremonese. La media tifosi a partita si è alzata di 10.000 unità rispetto allo scorso anno, in Champions sale per le tre partite disputate e aumenterà con l’Eintracht. E’ febbre azzurra.