Sky – Le probabili formazioni della sfida di domenica tra Napoli e Cremonese

Il Napoli si prepara ad affrontare la Cremonese di Davide Ballardini in casa domenica alle 20.45. La redazione di Sky Sport ha dato le probabili formazioni con cui le due squadre potrebbero scendere in campo nella sfida del ‘Maradona’. Mister Spalletti non vuole fare turnover e per la rivincita dopo l’eliminazione in Coppa Italia vuole schierare la formazione solita, e dovrebbe tornare in campo Matteo Politano. In attacco oltre all’ex Inter ci sarà la coppia d’oro azzurra formata da Kvaratskhelia e Osimhen. In difesa potrebbe esserci un cambio rispetto alla formazione base, con Mario Rui che potrebbe riposare per dare spazio all’ex Getafe Mathìas Olivera. Nella formazione ospite invece ci potrebbero essere ben 5 indisponibili, e proprio per questo Davide Ballardini potrebbe dover schierare una formazione diversa da quella solita. In attacco dovrebbero essere assenti Okereke, Dessers e Buonaiuto e al fianco di Ciofani potrebbe partire dal primo minuto Tsadjout. Nella formazione grigiorossa in difesa ci sarà anche Vlad Chiriches, grande ex del match. Queste le probabili formazioni:

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Kim; Rrahmani; Olivera; Anguissa; Lobotka; Zielinski; Politano; Osimhen; Kvaratskhelia

Cremonese – Carnesecchi; Chiriches; Vasquez; Ferrari; Sernicola; Benassi; Meité; Pickel; Valeri; Ciofani; Tsadjout