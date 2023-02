L’esterno dell’Hellas Verona Josh Doig ha rilasciato alcune dichiarazioni al Times dove ha sottolineato alcuni aspetti relativi all’interesse di alcuni club, tra cui il Napoli, nei suoi confronti:

“È sempre bello essere legati a questi grandi nomi. Ovviamente fa bene a me stesso e alla mia fiducia, certe speculazioni le ho vissute poche volte nella mia carriera. So però che non devo guardare queste cose, non passano da me”.