CdS – Guadagno esorbitante se il Napoli vince Scudetto e Champions! I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui ricavi che potrebbe ottenere il Napoli dalle due competizioni in cui è in corsa. Secondo il quotidiano il Napoli ha già ottenuto un bel bottino grazie alla fase a gironi di Champions League. Secondo il calcolo fatto con le cinque vittorie i ricavi sono già pari a 66,7 milioni di euro dalla Uefa. I quarti di finale frutterebbero altri 10,6 milioni e il trionfo fino a 117 milioni e con la vittoria dello scudetto i ricavi arriverebbero almeno a quota 64 intesi come quelli complessivi per l’impresa in campionato.