Meret a KKN: “Vogliamo la rivincita con la Cremonese. In estate non avrei immaginato questi risultati. Kim? Parliamo in inglese”

Alex Meret, portiere del Napoli, è stato intervistato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole.

“Come vivete il momento attuale? Che gestione fate? C’è entusiasmo, è un momento positivo. Abbiamo un ottimo vantaggi sulle avversarie, ma come facciamo da inizio anno prepariamo partita per partita e pensiamo a chi sfidiamo e non a lungo termine. Siamo concentrati sulla Cremonese, in Coppa Italia sappiamo come è andata, perciò vogliamo prenderci una rivincita”.

“Rivalsa? Certo che sì, eravamo in controllo e con due episodi è finita ai supplementari, ai rigori non è andata bene. Vogliamo la rivincita, se giochiamo con questa voglia la vittoria è alla nostra portata, vogliamo prepararla al meglio”.

“Spezia-Napoli? Prima volta che succede, abbiamo incontrato molte squadre che si chiudevano, ma abbiamo sempre cercato di trovare spazi e di sfruttare le occasioni. Nel primo tempo eravamo un po’ chiusi ma con gli episodi l’abbiamo vinta. C’è consapevolezza che in ogni momento possiamo fare gol e dimostriamo di saper gestire meglio le partite”.

“Miglior difesa della Serie A e 11 clean sheet? È un lavoro di squadra e inizia dagli attaccanti. Cerchiamo di tenere il più lontano dalla porta gli avversari. Poi quando vinci la squadra è in fiducia le cose vengono meglio, riusciamo ad essere più compatti e a prendere meno gol. Il mister è maniacale e in questo ci ha dato grande sicurezza”.

“Con Kim parlate in inglese? Sì, parla qualcosa in italiano. Quando dobbiamo parlare lo facciamo in inglese, non servono molte parole, ci capiamo ed ha capito le cose principali di campo in italiano. È un ragazzo fantastico, si è messo subito a disposizione e sta facendo un gran campionato”.

“Le partitelle con Osimhen e Kvaratskhelia? È dura in partitella contro di loro, meglio compagni che contro. Stanno facendo un gran campionato. Ci stanno dando una gran mano, merito anche dei compagni per quello che stiamo facendo e per come li mettono a loro agio. Speriamo di continuare così”.

“Ti piacerebbe fare un gol? Sarebbe una cosa incredibile, ma non ci penso. Quella è una cosa in più”.

“La parata più difficile dell’anno? Quella su Piatek a Salerno e quella su Giroud a Milano, in un certo senso sono importanti tutte e due. Sono state abbastanza difficili e ho avuto fortuna con il palo”.

“Gollini? Lo conoscevo dai tempi della Nazionale, abbiamo avuto modo di condividere lo spogliatoio. È arrivato con gran voglia di lavorare e questo fa bene alla squadra”.

“Champions League? Si andrà ad affrontare squadre toste come l’Eintracht, il percorso che abbiamo fatto è grande e in pochi se lo aspettavano. C’è entusiasmo per proseguire il nostro cammino in Champions e arrivare il più lontano possibile”.

“Spalletti? Il mister in questo è molto bravo a tenerci sull’attenti a partire dal lavoro settimanale. È molto maniacale anche sotto l’aspetto psicologico, non ci fa mai abbassare la guardia. Siamo consapevoli del vantaggio ma mancano ancora tante partite. Sappiamo che da un momento all’altro potrebbero cambiare le cose”.

“Quanto è bello questo momento? Bellissimo, in estate non avrei mai parlato di questi risultati, siamo contenti del percorso, grazie al mister e ai tifosi. C’è entusiasmo e dobbiamo fare di tutto per continuare così”.