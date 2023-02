Squadra che vince non si cambia e ADL lo sa bene. Il presidente del Napoli vuole tenersi stretti i suoi top player con l’obiettivo di puntare sempre più in alto.

Per questa ragione, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pezzi pregiati quali Osimhen e Kvaratskhelia non sono in vendita. Trattenere gli attori migliori della rosa significa lanciare un messaggio per il futuro: continuare a lottare e conquistare grandi successi.