Il Mattino – De Laurentiis sorride, sta per arrivare uno scudetto che non riguarda la Serie A. Ecco di cosa si tratta

L’arma vincente del presidente del Napoli. Per il successo non bisogna necessariamente buttarsi a capofitto nel mercato. Mai come quest’anno, la chiave delle vittorie azzurre passa per il pareggio di bilancio.

Eppure, per interrompere il dominio juventino, Inter e Milan hanno dovuto investire tantissimo sul mercato. Ci era riuscita solo la Juventus, nel 2013-2014 e nel 2016-2017 con un +6,7 e un +23,5 milioni. Invece, l’Inter terminò con un -43,95 nella stagione 2020-2021. La scorsa stagione i cugini hanno avuto una perdita di -87,49.

Sono i dati riportati dal quotidiano Il Mattino, che elogia la linea del presidente Aurelio De Laurentiis di ridurre il monte ingaggi, rinnovare la rosa (anche a costo di salutare 6 fondamentali azzurri) e investire i milioni incassati.