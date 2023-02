Gazzetta elogia ADL: “In un calcio italiano in crisi, vuole provare a vincere la Champions League!”

Dal tribunale fallimentare alla vetta più alta della Serie A, dalla C alla C più importante: quella della Champions. Dopo aver promesso di non vendere Osimhen e Kvaratskhelia, Aurelio De Laurentiis scommette sul suo Napoli in un calcio italiano sempre più in crisi. Lo dicono i fatti, ma anche la Gazzetta dello Sport che esalta il patron degli azzurri. Ecco cosa scrive la rosea nell’edizione odierna:

“De Laurentiis ora gongola col suo gioiellino in vetta al campionato e pronto a competere anche in Champions, il suo pallino. E ha lanciato in una intervista il suo guanto: non cederà i suoi gioielli perché ha i conti in ordine e con questa squadra vuole provare, perché no? A vincerla questa coppa dalle grandi orecchie”.