Repubblica – Eintracht-Napoli, gara considerata a rischio: il motivo

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul prossimo match di Champions League contro l’Eintracht in programma il prossimo 21 febbraio. Secondo quanto riportato dal quotidiano la gara è considerata una trasferta a rischio perchè i tifosi tedeschi sono gemellati con gli ultras dell’Atalanta:

“La sfida è considerata ad alto rischio per quanto riguarda l’ordine pubblico per la rivalità tra gli ultras: quelli del Napoli legati all’Hertha Berlino, mentre i tedeschi sono gemellati con gli ultras dell’Atalanta. Per questo motivo l’attività di prevenzione sarà capillare per evitare incidenti prima del calcio d’inizio (previsto alle 21). La prudenza sarà la stessa per il ritorno (si gioca il 15 marzo, sempre alle 21) perché la presenza dei tifosi sarà imponente”. SI legge sul quotidiano.