Gazzetta – Napoli pronto a riscattare Simeone? Le ultime

Il Napoli riscatterà Giovanni Simeone? É presto per dirlo, ma il suo rendimento in squadra non passa di certo inosservato. Spalletti è molto contento del suo operato. La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, sottolinea che il diritto di riscatto di Giovanni Simeone dipende dalla qualificazione della squadra alla prossima Champions League e al raggiungimento di 20 gol.

Questa ultima condizione sarà molto diffice da raggiungere, ma il tecnico e la società si sono sono riservati un’opportunità per capire quale sarà il futuro del Cholito.