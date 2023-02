Tuttosport – Kvara è incedibile: ADL vuole trattenerlo anche per la prossima stagione!

ADL ha le idee piuttosto chiare sul futuro di Kvicha Kvaratskhelia.

Come riportato stamane dall’edizione odierna di Tuttosport, tra le prime pagine, non ci sarebbe alcuna possibilità di veder partire il talento georgiano alla fine della stagione attuale: una considerazione fatta dallo stesso patron azzurro, che vorrebbe blindare l’ex Dinamo Batumi affinchè possa rimanere almeno un’altra stagione sotto il Vesuvio con i colori azzurri. Il rendimento di Kvaratskhelia è pazzesco, motivo per cui è del tutto normale provare ad intavolare, già da ora, un discorso futuro per il georgiano che ha fatto impazzire per ora tutta la Serie A ed ha stregato la Champions League con le sue giocate da mago. Toccherà al presidente azzurro trovare la chiave di volta per tenere saldo il posto di Kvara tra le fila degli azzurri.