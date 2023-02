Repubblica – Napoli, Kvaratskhelia pronto al rinnovo: le ultime

Pronto il contratto per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Nonostante il georgiano sia oggetto di desiderio di molti club europei, il Napoli non ha intenzione di cederlo e ha intenzione di proporgli il rinnovo:

“I numeri di Kvaratskhelia non sono passati inosservati, generando diversi interessi in tanti top club europei. La volontà del Napoli, è quella di andare avanti con l’ex Dinamo Batumi per almeno un altro paio di stagioni. Kvaratskhelia guadagna appena 1 milione e 200mila euro ed al termine della stagione è pronto per lui un prolungamento di contratto: il presidente De Laurentiis gli ha già promesso l’adeguamento economico per allontanare tutti i rumors di mercato e mandare un messaggio alle pretendenti”. A riportarlo è il quotidiano La Repubblica.