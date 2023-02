Il Mattino – Tutti i rinnovi sono in fase di stallo: discorsi rimandati a giugno per Rrahmani e Lobotka

Aurelio De Laurentiis sa quanto sia importante la stagione del Napoli e non vuole che i calcatori pensino minimamente ad altro.

Ragion per cui, come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Mattino, tutti i rinnovi sarebbero in una fase di stallo, data la corsa al titolo in campionato e la lotta per le fasi finali della Champions, fino a giugno. Discorso identico per Rrahmani e Lobotka, la cui trattativa era già terminata con tanto di cifre e di accordo raggiunto in poco tempo. I due azzurri dovranno aspettare e concentrarsi, insieme al gruppo squadra, su questa fantastica annata che li sta vedendo protagonisti: “Lo ha detto De Laurentiis, lo ha comunicato Giuntoli ai vari agenti che bussano alla porta. C’è la fila, per quelli che vogliono restare e hanno l’accordo praticamente bello e pronto: Lobotka e Rrhamani su tutti. Prolungamento secondo quelli che sono i nuovi standard del club azzurro, ovvero al di sotto dei 2,5 milioni di euro. C’è poco da fare, da qui non si passa: per questo meglio far slittare gli appuntamenti a quando tutto sarà diventato realtà. Il patron non vuole distrazioni”.