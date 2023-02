Gazzetta – Spalletti sempre più napoletano: rapporto stretto con la città e linguaggio ad hoc

Luciano Spalletti sta diventando napoletano a tutti gli effetti.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, l’allenatore del Napoli si è dimostrato più volte legato alla città partenopea, mettendo in atto gesti esemplari e un uso mai banali della lingua napoletana, calandosi appieno nel progetto che lo vede coinvolto in primo luogo per riportare a Napoli il tricolore. Ecco come, secondo la Rosea, il toscano si è innamorato di Napoli e di come l’abbia trasmesso nei gesti e nei comportamenti: “Difficile da misurare come una persona possa calarsi in una realtà variegata, affascinante ma complicata come quella di Napoli. Non c’è dubbio che il tecnico toscano sin dal primo giorno del suo arrivo, luglio 2021, abbia cercato di dialogare con la città, per entrare in sintonia. Alla prima uscita, chiese al club di stampare sulle pettorine d’allenamento la scritta “Sarò con te… e tu non devi mollare”, uno dei cori più sentiti al Maradona negli ultimi anni. Proprio per instaurare un nuovo dialogo con i tifosi. E così Luciano a volte si è sforzato di parlare la lingua che gli aragonesi affermarono a partire dal millecinquecento. Frasi a effetto, ma non buttate lì a caso”.