Mattino – Maradona jr: “Vergognoso infangare la memoria di mio padre…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Diego Maradona Junior a seguito dei cori razzisti contro suo padre nel corso di Spezia-Napoli.

Queste le sue parole: “Infangare la memoria di mio padre è stato qualcosa di assurdo. Per altro è una cosa che non aveva alcun senso. Ma credo sia impossibile anche esprime il pensiero con le parole giuste. Questa è gente che mi fa ribrezzo. Non dovrebbe avere a che fare con lo sport, ma più in generale non dovrebbe avere nulla a che fare con le persone per bene. Lo stadio dovrebbe essere un luogo di festa, fatto per le famiglie con i bambini, fatto per trascorrere delle ore di leggerezza limitandosi a fare il tifo per la propria squadra del cuore, nulla di più. E invece ogni settimana assistiamo a episodi di questo genere. Come i cori ascoltati purtroppo ieri pomeriggio allo stadio di La Spezia durante la gara vinta dal Napoli. Cosa dire: sono stati vergognosi”.