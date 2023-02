Gazzetta – Osimhen e la sua confessione ad ADL durante il primo incontro

16 gol in 21 giornate di Serie A. Victor Osimhen è in vetta alla classifica dei marcatori e sta portando sempre più in alto il Napoli, primo in classifica con 56 punti.

Giorno dopo giorno, l’attaccante nigeriano migliora i suoi numeri, diventando devastante a ogni pallone giocato. La sua crescita è anche merito di Luciano Spalletti, che ha saputo analizzare ed esaltare le sue doti tecnico-tattiche al meglio.

Victor è ormai un giocatore sempre più ambizioso e voglioso di vincere.

Il suo obiettivo è regalare alla squadra e all’intera città grandi successi come ricorda l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano, infatti, riporta le prime parole che il giocatore disse a De Laurentiis prima di siglare il contratto con il Napoli: “Voglio vincere la Champions”. Frase simbolo di determinazione e voglia di scrivere un nuovo capitolo trionfante della storia azzurra.