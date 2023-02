Vergogna a La Spezia: cori contro Maradona e il Napoli al Picco

Vergogna al Picco. I tifosi dello Spezia hanno cantato cori contro Maradona e Napoli in generale. Inizialmente, si sono accaniti contro Diego attraverso il ritornello: “Oh mamma mamma mamma sai perché mi batte il corazon, è morto Maradona”. Subito dopo, hanno continuato con le solite canzoni in cui viene citato il Vesuvio. Infine, hanno insultato anche il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, che era stato anche un giocatore dei liguri dal 1986 al 1990. Inoltre, la compagna di Spalletti, Tamara, è ligure. I tifosi del Napoli presenti sulla Nord, i residenti in Campania non potevano assistere alla partita allo stadio, hanno ironizzato sulle note di “Freed from desire” e poi hanno continuato ad incitare i partenopei. La rivalità tra le tifoserie è nota e già l’anno scorso si erano scontrate purtroppo.