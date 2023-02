Spezia-Napoli, le formazioni ufficiali: sciolto l’unico dubbio di Spalletti!

Tutto pronto per la sfida tra Spezia e Napoli, con calcio di inizio fissato alle 12.30, una sfida ‘trappola’ come definita da Luciano Spalletti, soprattutto nel giorno in cui si sfideranno nel derby di Milano Inter e Milan, con la forte possibilità che almeno una delle due vedrà aumentare la distanza in classifica dal Napoli.

Come vi abbiamo raccontato in mattinata, mister Spalletti ha deciso di confermare la formazione che ha sconfitto la Roma, questi gli undici ufficiali scelti dal tecnico toscano:

Spezia – Dragowski; Amian; Caldara; Nikolau; Esposito; Bourabia; Ampadu; Agudelo; Reca; Verde; Shomurodov

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Kim; Rrahmani; Mario Rui; Anguissa; Lobotka; Zielinski; Lozano; Osimhen; Kvaratskhelia