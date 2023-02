Olivera a Dazn e Sky: “La competizione con Mario Rui è sana e aiuta”

Mathias Olivera, terzino del Napoli, è intervenuto nel corso del prepartita di Spezia-Napoli ai microfoni di Dazn e di Sky.

“I prossimi 90 minuti? Sappiamo quale sarà l’ambiente, daremo tutto dal primo minuto. Gestione del vantaggio? La capacità della squadra è stata quella di rimanere concentrata. Il dualismo con Mario Rui? Io faccio del massimo per aiutare la squadra. È una competizione sana e aiuta l’intera squadra ad aumentare di livello. come in tutte le squadre del mondo ci sono giocatori per ogni ruolo, ma questo aumenta il livello del gruppo“.