Gazzetta su Osimhen: “Vale oltre 120 milioni! Le squadre che possono permetterselo si contano su una mano”

Victor Osimhen è stata la brillante idea di Cristiano Giuntoli e il rischio calcolato da Aurelio De Laurentiis, che nell’estate del 2020 decise di accettare pagamenti rateali per un totale che superava 50 milioni di euro per portarlo al servizio di Rino Gattuso, nonostante fossimo già nel periodo della pandemia Covid-19 e le partite si giocassero a porte chiuse. Oggi il valore del giocatore è almeno raddoppiato, ma secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Osimhen è destinato a crescere ancora di più:

“Non lasciarlo andare, ma raddoppia. Anche allora si parlava di offerte inglesi per portare Osimhen nella Premier League, ma la mossa del Napoli per acquistarlo dal Lille fu un grande successo. Secondo le notizie provenienti dall’Inghilterra, United e Chelsea sarebbero pronti a investire più di 120 milioni su di lui. Ci sono anche possibilità che vada al Real Madrid, al Bayern Monaco o in altri club inglesi da Champions League. Impossibile vada in un’altra pretendente, Victor è contento al Napoli e non vorrà andarsene se non per un’opportunità migliore. Con la grande squadra allestita quest’anno agli ordini di Spalletti, l’opzione partenza diventa ancora più complicata”.