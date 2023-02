Gazzetta – Osimhen vicino a sbloccare un’importante clausola del suo contratto

Victor Osimhen sta segnando a raffica e si sta avvicinando al record personale con la maglia del Napoli. Se riuscirà ad ottenere questo risultato, il suo stipendio potrebbe aumentare notevolmente. La Gazzetta dello Sport ne parla nell’edizione di questa mattina:

“Continuando su questo ritmo, Victor Osimhen segnerà sicuramente più di 20 gol in una stagione e quindi si attiverà il bonus previsto nel contratto firmato nell’estate del 2020. La politica prevede un premio di 130 mila euro dopo aver segnato 20 gol, più altri 130 mila per cinque reti aggiuntive. Questo sistema incentivante potrebbe portare l’attaccante a guadagnare fino a 5 milioni netti all’anno, comprensivi, inoltre, dell’ingaggio da 4 milioni e 250mila euro più i diritti d’immagine e 260mila euro in caso di qualificazione in Champions League”.