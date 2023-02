Spezia-Napoli – Sciolto l’unico dubbio per Spalletti, che si affida alle sue certezze

A una settimana dalla vittoria contro la Roma, il Napoli scenderà in campo con lo Spezia con lo stesso modulo e gli stessi giocatori che hanno dato certezze a Spalletti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico dovrebbe mantenere inalterato l’undici che ha sconfitto Mourinho:

“Nessun dubbio ormai, Lozano ha preso il suo posto e ha rubato la scena, accelerando come non faceva da un po’ di tempo. Ha spostato Elmas e Politano più in là senza pensare agli equilibri. Il resto è il Napoli che risuona come un inno, portandoci indietro al calcio del passato, eppure nonostante l’antichità della tradizione, sembra quasi nuovo ed emblematico di un tempo ormai andato, quello delle formazioni declamate ad alta voce: Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in linea; Anguissa, Lobotka e Zielinski per orientarsi; Lozano, Osimhen e Kvara per attaccare“.