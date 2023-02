Spezia, infermeria piena: ben 8 assenti!

Domani il Napoli sarà impegnato nel lunch match contro lo Spezia. Gli azzurri hanno conquistato 3 punti fondamentali domenica al Maradona con la Roma, ma anche la trasferta ligure può essere importante per proseguire la corsa scudetto.

Lo Spezia non vuole fare sconti a nessuno: servono punti salvezza. La dea bendata, però, non aiuta gli “aquilotti”: sono ben 8 gli indisponibili per la sfida valida per la 21esima giornata di Serie A. Gotti dovrà fare a meno del capitano Gyasi, out per squalifica e degli infortunati Zoet, Bastoni, Kovalenko, Ekdal, Zurkowski, Moutinho e Nzola.