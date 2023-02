Spalletti: “Si parlava di gennaio difficile e abbiamo focalizzato l’attenzione sulla qualità degli allenamenti”

Il mister azzurro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia di domani a pranzo. Al tecnico azzurro è stato anche chiesto se si aspettava che il Napoli a gennaio facesse così bene, visto che ha vinto il premio di ‘Allenatore del mese’, considerando che si parlava di un calo azzurro in questo mese. Queste le sue parole: “Quando si diceva che gennaio sarebbe stato un mese difficile, dal nostro punto di vista c’era l’attenzione ad allenarci bene e soprattutto verso la qualità degli allenamenti, avendo ritmo e facendo girare la palla veloce. L’attenzione quindi è stata tanta e la risposta dei calciatori per questo risultato è stata totale”.