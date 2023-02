Opta, Osimhen può entrare nella storia insieme ad altri 3 bomber!

Secondo la società di elaborazione di dati sportivi Opta, al Picco Osimhen può battere un record storico in maglia azzurra. Nelle ultime quattro stagioni fra Lille e Napoli, il nigeriano ha realizzato 51 gol in sole 94 presenze. Solo Haaland ha fatto di meglio con 86 gol in meno presenze.

Il numero 9 del Napoli ha realizzato la sua prima marcatura multipla con lo Spezia e proprio contro questa squadra può diventare il quarto azzurro ad arrivare a 15 gol stagionali dopo solo 21 giornate. Prima di lui, ci sono stati attaccanti che hanno scritto pagine importanti della storia azzurra. Il primo è stato Luis Vinicio nella stagione 1955/1956, poi ci è riuscito Edinson Cavani (2012/2013) e, infine, Gonzalo Higuain (2015/2016).

I dati che riguardano il Napoli non finiscono qui.

-Anguissa. Il camerunse è il giocatore che ha recuperato più possessi nel terzo di campo offensivo nel campionato in corso.

-Kvaratskhelia. Il numero 77 ha preso parte a 15 gol in appena 16 presenze in Serie A. Solo Cristiano Ronaldo (14) e Diego Milito (12) hanno impiegato meno gare a raggiungere lo stesso numero di coinvolgimenti in reti dalla stagione 2004/2005 (da quando Opta raccoglie i dati degli assist).

-Raspadori. L’ex Sassuolo ha segnato 3 gol in Serie A allo Spezia. Proprio al Picco è arrivata una delle sue tre triplette nel campionato italiano.

-Zielinski. Il centrocampista polacco è stato coinvolto in 3 reti nelle sue 2 presenze (2 reti ed un assist). Nel suo ultimo match ha eguagliato Christian Maggio (308 partite) come 10° giocatore con più presenze in tutte le competizioni in maglia azzurra.

-Simeone. Il Cholito ha preso parte a 3 gol nelle ultime tre gare con lo Spezia, tutto con la maglia del Verona. Inoltre, è il calciatore con la miglior media minuti giocati/gol:una rete ogni 53.7 minuti.

–Mario Rui. Il terzino ha collezionato 23 presenze nella Serie B 2012/2013 contro lo Spezia sotto la guida di tre diversi allenatori: Luigi Cagni, Michele Serena e Gianluca Atzori. Da segnalare anche che è il calciatore che tocca in media più palloni nei 90 minuti in questa serie A (97min. 15 presenze).