GdS – Questo Napoli meglio di quello di Maradona. Media punti nettamente più alta

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante il Napoli di quest’anno. Secondo il quotidiano era una speranza di chi inseguiva: il gennaio “claudicante” di Spalletti. Il mese è finito e la Lega lo ha premiato come miglior tecnico di gennaio. Ha vinto quattro partite di fila del Napoli che hanno amplificato le distanze in classifica. Un distacco che dopo venti giornate di campionato non era mai stato registrato in Serie A. Luciano e la sua Banda ogni giorno che passa dimostrano di essere in grado di superare qualsiasi ostacolo. Sulla bontà dei risultati raggiunti non ci sono dubbi: sempre in maniera limpida sotto l’aspetto del gioco e del controllo della partita. E ogni tipo di graduatoria statistica, tecnica, specifica, vede il Napoli sempre in testa per la capacità di produrre azioni pericolose, di realizzare più gol degli altri e subirne meno. La curiosità è quella di andare a paragonare anche l’andamento degli azzurri all’epoca dei due scudetti di Maradona e pure in questo caso la Banda Spalletti va più veloce di tutti. 2,65 di media punti rispetto ai 2,12 di Bigon e all’1,9 di Bianchi al primo scudetto”.