C&F – La FIGC prova nuove modalità di valutazione del fuorigioco nel campionato under 18

Una novità che renderà il calcio più offensivo e spettacolare. Così è stata presentata la sperimentazione di una nuova modalità che andrà a cambiare la valutazione del fuorigioco. Sviluppata dal Chief of Global Football Development Arsène Wenger, la novità impone di intervenire solo nel caso in cui ci sia la cosiddetta “luce” fra attaccante (che quindi potrà essere in posizione più avanzata verso la porta) e il penultimo difendente. Lo riporta Calcio e Finanza.

Questa nuova modalità è stata presentata ieri ai dirigenti dei 21 club professionistici del campionato under 18 Professionisti organizzato dal settore giovanile e scolastico della FIGC. Sarà proprio questo il campionato in cui, dal 12 febbraio, partirà la sperimentazione.

La metodologia dell’analisi della sperimentazione prevede due canali: uno qualitativo, con un sondaggio online che coinvolgerà calciatori, tecnici e arbitri sugli aspetti delle strategie di gioco; uno quantitativo, attraverso degli indicatori di performance che valuteranno l’impatto della sperimentazione. Sarà quindi fondamentale il ruolo dei club e dei loro tesserati.

La sperimentazione era già partita nell’aprile dello scorso anno su proposta della FIFA e il supporto dell’Associazione Italiana Arbitri. I dati della prima fase avviata tra Olanda e Italia è stata presentata proprio ieri ai club italiani. Su un totale di 35 partite, calciatori, tecnici ed arbitri hanno dato risposta positiva, a favore quindi di un calcio volto alla realizzazione di un maggior numero di gol.

Soddisfatto il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che afferma: “La FIGC si conferma in prima linea per lo sviluppo del gioco del calcio, ci siamo resi disponibili a continuare i test nel campionato Under 18 perché l’innovazione è nel nostro DNA. Non abbiamo paura del cambiamento sia fuori che dentro il rettangolo verde e, in stretta sinergia con la FIFA, continueremo a studiare gli effetti di una modifica della regola del fuorigioco che consenta una maggiore spettacolarità del nostro sport”.