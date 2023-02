CdS – Il Napoli viaggia verso la gloria! Gli eroi dei due scudetti saranno presto in compagnia

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla magnifica stagione che sta facendo il Napoli. Secondo il quotidiano gli immortali del primo e del secondo scudetto di questo passo avranno presto compagnia nel museo della storia azzurra. Osimhen, Kvara e gli altri stanno cavalcando come verso la gloria. Un rendimento pazzesco in campionato e in Champions avvalorato da primati di ogni tipo, dalle classifiche ai gol fatti e subiti, passando per il possesso palla. E se la crescita di Lobotka vale l’innesto di Romano e l’esplosione di Osi e Kvara fa il paio con le gesta di Giordano, Careca e Carnevale, sullo sfondo c’era un divino Diego e oggi invece un allenatore di nome Luciano che dirige divinamente. Si può immaginarla un po’ così, se vogliamo. Si può, si potrebbe: ma il calcio è totalmente cambiato. Altri ritmi, altra intensità, altri muscoli e preparazioni modulate su una frenesia campionato-coppe-trasferte che all’epoca non c’era mica. E poi, beh: ieri 2 punti e oggi 3; c’era la panchina corta e ora è lunghissima; ieri la giacchetta nera e oggi il Var. Ieri il fascino dei romantici, della radio e dei gol della domenica e oggi il business, i social e le telecamere negli spogliatoi. Due mondi diversi.