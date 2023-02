CdS – Il Napoli discute anche per il rinnovo di Juan Jesus. I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul rinnovo di Juan Jesus. Secondo il quotidiano l’entourage del brasiliano e il Napoli sono in contatto per trovare un accordo circa il rinnovo del contratto. Ad oggi le richieste delle due parti sono differenti. L’ex Roma, difatti, chiede un biennale, idea non propriamente condivisa dalla società azzurra. Sullo sfondo, inoltre, ci sono Milan, Siviglia e Lione, in pressing sul brasiliano, in attesa di conoscere il suo futuro. La volontà di Juan, tuttavia, è in comunione con quella del Napoli: proseguire insieme la loro avventura.