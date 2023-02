CdM – Spalletti predica calma! Non vuole che si facciano calcoli

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto su come sta vivendo questo momento Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano dopo la vittoria contro la Roma, la crescita dell’entusiasmo generale è stata inevitabile. Spalletti considera la felicità della tifoseria adrenalina pura per la squadra ma a Castel Volturno predica calma e attenzione, chiedendo di concentrarsi soltanto sulla singola partita senza fare voli pindarici. La lunga esperienza di Spalletti nel mondo del calcio gli insegna che non si può mai abbassare la guardia. Domani il Napoli affronta lo Spezia che va a caccia di punti per la salvezza. L’obiettivo di tenere lontano soprattutto il Verona che è in crescita.