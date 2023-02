Il Benevento non sta vivendo una stagione brillante in Serie B, e questo pomeriggio è arrivata l’ennesima sconfitta per il club campano. Nel match di quest’oggi il Benevento ha affrontato il Venezia in un vero e proprio scontro salvezza vista la situazione di classifica. Dopo l’1-2 finale che ha portato le ‘streghe’ al 19simo posto in classifica il presidente Vigorito ha esonerato il tecnico Fabio Cannavaro e il Ds Pasquale Foggia.