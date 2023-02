L’edizione odierna del noto quotidiano La Repubblica, ha fatto il punto sui possibili assenti di Spezia-Napoli. Secondo i report degli ultimi due giorni, ben quattro partenopei hanno lavorato a parte e, per questo motivo, è stata messa in dubbio la loro presenza nel “lunch match” di domenica. Secondo il quotidiano, però, non ci dovrebbero essere problemi. Ndombele ha pienamente recuperato dalla febbre che lo ha tenuto fuori dall’allenamento del primo febbraio. Zielinski, Lobotka e Rrahmani, seppur a rischio visto che ieri hanno svolto allenamento differenziato, non dovrebbero avere problemi per la sfida di domenica. Ulteriori novità arriveranno con il report del Napoli di oggi ma la sensazione è che non dovrebbero esserci grossi intoppi per Luciano Spalletti.