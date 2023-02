L’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, fa il punto sui possibili premi che ADL elargirà nel caso in cui il Napoli dovesse conquistare il tanto agognato Scudetto! Tra i contratti della squadra, nessuno ha la clausola con bonus in caso di vittoria del campionato, l’unico ad averla è Luciano Spalletti. Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis, sta preparando una sorpresa per tutti i calciatori del Napoli. Non ci saranno trattative vere e proprie, il patron partenopeo deciderà sul momento come ringraziare la squadra nel caso in cui quest’ultima riuscisse nella clamorosa impresa che al Napoli non riesce da ben 33 anni!