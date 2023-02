ESCLUSIVA – Maglia di Osimhen indossata contro la Roma all’asta: scoppia il caso tra i tifosi. La precisazione di Match Worn Shirt

Le maglie indossate dai calciatori del Napoli durante le gare ufficiali vengono solitamente messe all’asta da “MatchWornShirt”. Il sito si occupa appunto della vendita delle magliette ufficiali utilizzate dai calciatori di svariate squadre sia maschili che femminili europee.

Come di consueto, dopo Napoli-Roma, per la squadra di casa è stato così, con tutte le magliette presenti ed acquistabili sul sito. Ciò che ha fatto insospettire i tifosi partenopei è stata la presenza di quella di Victor Osimhen (attualmente all’asta a 3900 euro), il bomber nigeriano, infatti, al termine dell’incontro ha deciso di regalarla ad un bambino presente nell’anello inferiore della Curva B, con il tutto facilmente rintracciabile grazie alle prove tv e alle fotografie postate da lui stesso su Instagram.

Abbiamo contattato l’azienda cercando di ottenere delle spiegazioni in merito al caso, la risposta è stata la seguente:

“It is possible that some football players give away their shirts after the match, however, most of our shirts are the ones from the first half. Sometimes, the players change or giveaway their shirts after the game, so we check the authenticity of every shirt when we receive them. In case of unworn shirts it is clearly stated ‘match issued’ or ‘signed only’. You may check match worn shirts and their descriptions on our site on the following days.”

“È possibile che alcuni calciatori regalino le loro magliette dopo la partita, tuttavia, la maggior parte delle nostre magliette sono quelle del primo tempo. A volte, i giocatori cambiano o regalano le loro maglie dopo la partita, quindi controlliamo l’autenticità di ogni maglia quando le riceviamo. In caso di magliette mai indossate è chiaramente indicato ‘partita rilasciata’ o ‘solo firmata’. Puoi controllare le maglie abbinate e le loro descrizioni sul nostro sito nei giorni seguenti.”

Con ciò, l’azienda assicura che la presenza della maglia di Osimhen è motivata dal fatto che il giocatore abbia cambiato la propria divisa tra primo e secondo tempo. Precisano inoltre che Match Worn Shirt di solito raccoglie sempre le magliette del primo tempo e ne controlla sempre l’autenticità.