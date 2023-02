Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, impazza la gioia per il Napoli in città. I tifosi vivono un vero e proprio sogno ad occhi aperti ed hanno tutte le intenzioni di accompagnare la squadra fino all’ultima giornata di campionato. La passione dei partenopei è innegabile infatti, come riporta il quotidiano, anche la sfida con la Cremonese di domenica prossima va verso il sold out! Esauriti in pochi giorni dall’uscita dei tagliandi, tutti i settori superiori dello stadio. Dalle curve fino alla tribuna, i biglietti sono volati via in pochissime ore tant’è che il Napoli ha dovuto, quasi subito, mettere in vendita anche i tagliandi per i settori inferiori. Mancano nove giorni alla sfida e nulla vieta che da qui al giorno del match si andrà verso il tutto esaurito. L’ultima volta gli azzurri sono stati eliminati dalla Cremonese in Coppa Italia ai rigori ed i tifosi partenopei vogliono prendersi la rivincita quanto prima!