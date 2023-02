Spezia-Napoli sarà diretta da Di Bello di Brindisi. Aureliano al Var

L’Associazione Italiana Arbitri ha diramato le designazioni per quanto riguarda la ventunesima giornata di Serie A. Per l’occasione, il Napoli sfiderà lo Spezia. La gara, andrà in scena al Picco di La Spezia il giorno domenica 5 febbraio alle ore 12:30. A dirigere l’incontro sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Ad assisterlo ci saranno Preti e di Iorio, mentre il quarto uomo sarà Marchetti. Al Var presiederà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, affiancato da Paganessi.

Spezia – Napoli H. 12.30

Di Bello

Preti – Di Iorio

IV: Marchetti

VAR: Aureliano

AVAR: Paganessi