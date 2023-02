Gazzetta – ADL a cena con Spalletti e la squadra: ha parlato di un premio

Ieri sera, il presidente Aurelio De Laurentiis ha invitato Spalletti e l’intera squadra a cena, in una rinomata braceria in provincia di Caserta.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel corso della serata il patron ha comunicato di voler fissare un premio per la vittoria della Champions League. Visto quanto di bello costruito finora tra campionato ed Europa, ADL crede che con il tecnico toscano il gruppo possa lavorare sempre al meglio e conquistare traguardi importanti come la Coppa dei Campioni.

L’idea di regalare un premio non significa essersi montati la testa. Piuttosto è un modo per spronare i ragazzi a puntare il più in alto possibile.