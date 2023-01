Tuttomercatoweb – Cheddira sempre più vicino al Napoli: accordo totale con il Bari e il giocatore!

Walid Cheddira diventerà con ogni probabilità un nuovo calciatore del Napoli da giugno.

Come riportato stamane dal sito di Tuttomercatoweb, il calciatore ha accettato la proposta del Napoli e anche il club di sua proprietà, il Bari, è stato soddisfatto dalla proposta del Napoli. L’attaccante marocchino dei pugliesi che sta stupendo l’intera Serie B a suon di goal e giocate, protagonista anche al Mondiale con il suo Marocco, piacevole sorpresa della competizione intercontinentale in Qatar, sarà presto un nuovo attaccante del Napoli. Un colpo di mercato importante per il reparto offensivo.