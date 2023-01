Gazzetta – Prima l’uno e poi l’altro: Osimhen e Simeone fanno sognare i napoletani

Osimhen e Simeone hanno fatto letteralmente impazzire i tifosi azzurri con le proprie reti fino ad ora.

Come riportato stamane da La Gazzetta dello Sport, i due centravanti del Napoli hanno siglato reti importantissime e decisive nell’arco della stagione. Tre reti del Cholito, in particolare, hanno portato altrettante vittorie di cui due contro due big della Serie A. Le statistiche delle due punte sono formidabili e rispecchiano il loro rendimento incredibilmente positivo, oltre ogni aspettativa: “Osimhen è semplicemente il capocannoniere del campionato (14) e l’attaccante che in media indirizza più palloni in porta (4,47). In due parole: il più pericoloso della Serie A. Ma non è solo questione di quantità, pesa la qualità dei gol di Victor che ha impallinato bersagli grossi (Juve, Atalanta, Roma) e ha ridotto al minimo i gol inutili. Cioè, se studiamo quante volte un gol di Osimhen ha spostato il risultato (da pareggio a vittoria, da sconfitta a pareggio), scopriamo che ha fruttato 14 punti. I 3 di Simeone ne hanno portati 6, perché ha trasformato pareggi in vittorie a Cremona, a San Siro col Milan e domenica con la Roma. Preziosissimo il guizzo di testa contro il Diavolo, in coda a una partita sofferta, perché sconfiggere i campioni in carica aiuta a credere di poter succedere al trono. Il Cholito ha giocato solo 161′ di campionato, ma li ha vissuti con un’intensità e una produttività impressionanti. Ha segnato un gol ogni 53′ (secondo Osimhen, un gol ogni 94′) e vanta la miglior percentuale realizzativa del torneo: un impressionante 60% (secondo Lookman, doppiato, con 30,77%)”.