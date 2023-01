Gazzetta – Kim nuovo beniamino del Maradona: cori e applausi per lui contro la Roma

Kim Min-jae è definitivamente entrato nei cuori dei tifosi azzurri.

Il sudcoreano ha ricevuto cori e applausi dall’inizio alla fine in occasione di Napoli-Roma, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport stamane. Come riportato dal quotidiano sportivo, le sue prestazioni sono state fino ad ora impeccabili e ciò che colpisce di lui è proprio la forza mentale con cui affronta ogni partita, oltre ad una dose di grinta che non manca mai nello starter pack dell’ex Fenerbahçe. In pochi mesi è riuscito a far passare in secondo piano l’addio di Koulibaly, cosa per niente scontata: “È straordinario il modo in cui questo sud coreano ha saputo far innamorare una città col suo faccione simpatico, ma soprattutto con la sua efficacia difensiva. Sua maestà KK. Eppure non era per niente facile sostituire in tutti i parametri del tifo uno come Kalidou Koulibaly, sontuoso in campo e napoletano vero fuori, sempre a contatto con gli ultimi. Kim però è partito col piede giusto e per prima cosa ha scelto a Posillipo lo stesso appartamento precedentemente affittato proprio dal campione senegalese. Il resto è arrivato con naturalezza. Nel senso che Kim è un generoso in campo e la sua fisicità è dirompente sugli avversari e sulla partita”.