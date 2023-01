Spalletti azzecca tutte le mosse dalla panchina! Le pagelle dei quotidiani per il mister azzurro

Il Napoli di Luciano Spalletti vince la partita contro la Roma anche grazie ai cambi e alla profondità della sua rosa. I quotidiani oggi in edicola hanno promosso la prestazione dei suoi ragazzi con voti alti. La Gazzetta dello Sport dà 7,5. Non sbaglia una mossa a cominciare da Lozano. Quando toglie un ottimo Osimhen qualcuno mugugna, ma sa di avere due grandi centravanti: li sfrutta. Il Corriere dello Sport dà 8.È un piacere veder giocare il Napoli. La capolista crea tante occasioni, fa divertire il pubblico del San Paolo. Si vede la mano di Luciano. Ha tredici punti di vantaggio sulla seconda. Il primo scudetto non glielo toglie nessuno. Il Mattino dà 9. Sembra sorpreso dal fatto che Mou faccia aggredire i suoi molto in alto, altro che bus nella propria area. Ma tanto non cambia nulla: l’armonia del suo 4-3-3 ha qualche esitazione iniziale ma poi esplode lungo l’asse di sinistra. Ha la forza e il coraggio di provare a vincere la partita con gli altri azzurri e li getta nella mischia nell’ultimo quarto d’ora. È incredibile quello che riesce a ottenere pure dalla riserva: toglie il superbomber e mette il Cholito. Vede la mediana romanista più massiccia sotto il profili fisico (Matic) ma lui non si scoraggia e non cambia mai impostazione. Stellare nella pazienza.