L’allenatore della Roma, Jose Mourinho, al termine del match che lo ha visto uscire sconfitto contro il Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni su Victor Osimhen nella conferenza post-gara. Queste le sue parole: “Più volte nel corso della partita me la sono presa con l’attaccante degli azzurri! Gli ho detto più volte di non simulare, tende sempre ad esagerare in seguito ad un contrasto dei difensori. La cosa mi ha dato abbastanza fastidio.

Drogba? Osimhen è sicuramente al suo livello, c’è solo una grossa differenza. L’attaccante ivoriano non simulava mai“.