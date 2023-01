Gazzetta – La reazione di Osimhen al gol di Simeone, il retroscena

La sua entrata in campo ha cambiato il risultato, grazie a un gol di sinistro all’incrocio che ha fatto esplodere lo stadio Maradona. Simeone ci ha messo lo zampino e ha regalato i tre punti al Napoli.

Difficile apprezzare sin dall’inizio la scelta di Spalletti di cambiare Osimhen per il Cholito. Eppure il coraggio del tecnico toscano ha avuto la meglio, visto che ha trasformato un pareggio in una vittoria.

Ancora una volta decisivo, il numero 18 azzurro ha risolto una partita difficile, facendo urlare di gioia tifosi e compagni, in particolar modo Osimhen. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, subito dopo la rete Victor è corso in campo per festeggiare Simeone, esattamente come Giovanni è precedentemente entrato in campo per celebrare il nigeriano.

Due gesti che sottolineano l’unione tra compagni di squadra.