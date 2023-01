Simeone a Dazn: “Sono felicissimo. Avevo del mal di pancia, ma ho cercato di dare tutto”

Giovanni Simeone, autore del gol del è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Roma.

“Abbiamo fatto una grande partita. Dovevamo chiuderla prima, ma contro una squadra forte non è facile. Alla fine è stato incredibile, sono felicissimo. C’è tanta fiducia, siamo un bel gruppo, anche al di fuori del campo. L’esultanza? Avevo del mal di pancia. Non mi sentivo bene ma ho cercato di dare tutto, oggi ho fatto la cosa più bella che si potesse fare. +13 sull’Inter? Sono tre punti importanti questi. Continueremo a dimostrare fino alla fine. È una vittoria importante ma dobbiamo pensare alla prossima. Chi entra nel secondo tempo è difficile che tenga il ritmo, perché chi è in campo va a un ritmo più alto. La famiglia Simeone arriva a 100 gol in Serie A… Continueremo ad andare avanti su questa storia”.